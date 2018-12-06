哈萨克斯坦议会参议院通过《电影法》法案

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）议员们在6日举行的全体会议上通过了《电影法》法案。

"这是旨在为电影事业打开新气息的首个文化领域法案。相信它的通过将成为哈萨克斯坦电影史上的重要的时刻。每个发达国家的电影政策受相关法律管辖。与此同时，该法案将成为旨在规范电影事业、促进进一步发展，并落实总统《伟大草原之国的7个优势》国情咨文主要任务的主要工具之一。"文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒说。

部长指出，为了防止主观评估，影视项目将通过专家委员会和政府部门间委员会的筛选。

此外，政府计划引进国产电影的新投资模式。因此，所有影视作品将得到国家或私营部门的资助。

"法案中的投资体系首先确定了具体的分级。由此，国家将主要对具有社会意义影视作品提供资金支持。首先面向旨在培养年轻一代的历史电影、爱国电影、叙事电影、动画以及年轻导演处女作等作品。其他所有商业项目将在吸引投资者及私人资本的基础下得到部分融资。"穆哈梅迪吾勒说。

根据法案，还将注重考虑到通过票房收益偿还资金的可能性以及电影作品发行语言问题。

【编译：冰山】