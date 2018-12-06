纳扎尔巴耶夫总统出席欧亚经济委员会最高理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日出席了在圣彼得堡召开的欧亚经济委员会最高理事会会议。

会议听取了落实数字化进程相关问题工作汇报，并就在油气产品领域形成共同市场和一体化进程问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫表示，欧亚经济联盟今年克服了全球经济的影响和挑战，外贸额也得到了有效的增长。他同时还称，合资企业的工作取得了有效成果。

哈萨克斯坦总统对进一步扩大欧亚经济联盟框架下的相互合作进程表示支持，并指出，欧亚经济委员会和成员国政府应对新的工作方向进行深入分析。总统强调，尽早达成欧亚经济联盟成员国公民提供养老金协议工作具有重要意义。



"我们应在2025年前消除所有相互贸易障碍，这是联盟进行有效工作的重要条件。委员会和各国政府要推动这一领域的工作。"纳扎尔巴耶夫说。

总统指出，欧亚经济联盟应落实经济领域主要大型项目。

"1994年，我州莫斯科国立大学演讲时提出了建立经济联盟倡议。当时，我梦想该经济共同体成为国际社会重要的经济联盟。当今，这一想法已成为了现实。明年是欧亚经济联盟成立5周年和欧亚经济共同体倡议25周年。为庆祝该两个纪念日，我提议明年5月份在阿斯塔纳举行下届会议。"他说。

最后，纳扎尔巴耶夫表示相信本届会议通过的决议将为欧亚经济联盟的发展带来新的动力，并预祝亚美尼亚成功履行轮值主席国职务。



【编译：小穆】