日本驻哈使馆举行年度招待会庆祝天皇诞辰

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 - 日本驻哈萨克斯坦大使馆6日举办例行招待会，庆祝日本天皇诞辰。

据悉，2018年12月23日，日本明仁天皇将年满85岁。 他于1989年1月7日继位，并计划于2019年4月30日退位。2019年5月1日，皇太子德仁将继位。



在招待会上，日本驻哈大使川端一郎强调指出，近年来，基于政治互信与理解，哈日两国在各领域的合作得到不断地加强，互利的战略合作不断加深。"由于双边政治的高度互信，我们两国之间的经济合作正在蓬勃发展。"他说。



日本大使还表示，在阿拉木图和阿斯塔纳现有许多日资企业和哈日合资企业。2018年哈日两国双边贸易额突破13亿美元。



大使谈及两国在考古、人文以及体育领域，特别是国家奥委会和残奥委会之间的合作，并坚信两国之间的各领域合作将在2019年得到继续发展。



招待会期间，川端一郎大使代表日本政府授予哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员努尔兰•杜拉特别科夫和阿斯塔纳医科大学校长托列拜•拉合浦别克日本旭日勋章。纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫被授予日本外交部感谢状。



【编译：木合塔尔·木拉提】

