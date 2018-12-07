文体部长：通过有趣的信息推广哈萨克斯坦的旅游形象

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 -- 旅游媒体对话（Travel Media Talks）论坛7日在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦文化和体育部副部长阿克托特•拉伊穆库洛娃出席论坛会议，并在会议期间宣读了文体部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒致论坛参会代表们的信件。



阿热斯坦别克在信中表示，近十年来，全球旅游业整体发展十分迅速，特别在经济增速放缓的当下，旅游业更是成为了促进经济的重要手段。



文体部长指出，世界经济中旅游业增长预期为1％。对于哈萨克斯坦的经济发展而言，旅游业同样占有重要的比重。为了发展国内旅游业，文体部正在根据纳扎尔巴耶夫总统的指示制定适当的国家政策。





阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒表示，在国家旅游业发展规划当中，推动旅游信息产业的发展，为国内外游客提供准确和及时的信息服务具有重要的意义，这也是相关政策极为重视的一环。



他强调称，长期以来，我国对推广旅游品牌的关注不足，存在许多信息空白。



"在这方面，如果我们能够借助大众媒体的力量，组织起具有影响力的博主、摄影师、旅行家等，就有望填补相关信息空缺，为世界各国游客提供有趣的、具有吸引力的情报。因此，我们邀请了媒体行业、旅游业代表和各国专家出席本次论坛。"他说。



部长还强调，通过讨论在全球数字化条件下促进旅游业发展的有效方法，可以很好的解决哈萨克斯坦旅游业面临的发展问题。



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