哈萨克斯坦驻华使馆在北京举行音乐会 庆祝首任总统日

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，为庆祝哈萨克斯坦共和国首任总统日和阿斯塔纳建都20周年，哈萨克斯坦驻华使馆12月5日在北京中央民族音乐厅举行了主题为"阿斯塔纳--北京：友谊之桥"哈萨克斯坦国家"三重奏"音乐会。

哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在音乐会开幕式上说："哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫是一位为哈萨克斯坦的独立和发展做出巨大贡献的政治家。在国家元首的倡议下，哈萨克斯坦的首都从阿拉木图迁移到今天的阿斯塔纳，已成为现代哈萨克斯坦发展的象征。首都为追求整个国家的未来提供了强大的动力。"

努雷舍夫大使指出，此次活动是在"面向未来:精神文明的复兴"的框架下举行的，旨在使世界了解哈萨克文化。

出席此次音乐会的还有其他驻华使馆的大使以及外交官，政府机构的代表，中国媒体和观众，哈萨克斯坦留学生以及中国哈萨克族的代表。



音乐会上表演了门德尔松、柴可夫斯基、皮亚佐拉以及哈萨克斯坦作曲家扎伊姆经典的作品。

哈萨克斯坦共和国国家"三重奏"音乐会将于2018年12月9日在上海举行。三重奏组合包括季穆尔乌尔玛恩切耶夫（钢琴家），季娜拉芭扎尔巴耶娃（小提琴家），穆拉特纳尔别科夫（大提琴家）。

高水准的音乐会表演得到了观众的赞扬，音乐会在观众们经久不息的热烈的掌声中落下帷幕。