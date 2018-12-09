哈萨克斯坦-秘鲁政治磋商会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/12月9日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦-秘鲁政治磋商会议日前在哈萨克斯坦外交部举行。

会谈中，双方均表示将根据2017年11月在利马签署的哈萨克斯坦-秘鲁外交部之间关于建立政治协商机制的谅解备忘录，加强两国驻外办事处之间的对话合作与发展。



此次量过政治磋商会议旨在讨论两国双边和多边伙伴关系的广泛议题，内容包括扩大监管法律框架、简化签证制度、促进经贸合作、发展两国在教育人文等领域的相互交流等。



与会的秘鲁外交部亚洲和大洋洲事务总干事叶拉尔德·叶斯卡拉表示，秘鲁非常重视与哈萨克斯坦的伙伴关系，并希望阿斯塔纳成为促进秘鲁与中亚关系的枢纽。



哈萨克斯坦外交部美洲事物总干事波拉特·苏格尔巴耶夫则表示，为促进两国经贸发展，双方有必要加深两国商业界之间的相互交流与合作。



他强调指出，欧亚经济联盟与太平洋联盟之间的合作具有十分广阔的前景。



会谈期间，哈萨克斯坦太空旅行国有公司与秘鲁太空署，以及哈萨克斯坦国家管理科学院与秘鲁外交学院之间签署了合作备忘录。



双方商议，将于2019年在利马举行下一轮政府间政治磋商会议。



【编译：穆赫塔尔·木拉提】