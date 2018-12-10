哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 国际原油价格大幅收高，但盘中呈现出大起大落的景象。贸易战休兵，油价周初大幅跳空高开。然而OPEC+围绕减产使油价盘中暴跌，而最终会议结果显示，OPEC+将超预期减产120万桶/日，油价得以保住周初取得的成果。

因前总统老布什的葬礼，美国EIA库存数据被推迟一天发布。数据显示，上周美国原油库存意外大幅减少732万桶，但市场反应不大，投资者对需求前景继续看淡。

分析人士认为，原油库存下降更多来自于需求结构的暂时变化。考虑到之后圣诞新年假期出行高峰在即，美国各大炼油厂近期已经增加了产能，这使得原油库存下降同时，汽油库存水平却录得过去三周以来首度上涨。而从整体供需角度看，市场供给仍然充足。

OPEC+最终达成协议，决定减产120万桶/日，超过市场预期的100万通/日。这使得市场对于产量过剩的担忧情绪明显缓解，国际油价最后一个交易日日内最大涨幅逾5%。

在减产配额方面，OPEC将减产80万桶/日，非OPEC将减产40万桶/日。俄罗斯将需要减产约23万桶/日。各国除了伊朗、委内瑞拉和利比亚以外共减产3%。OPEC+将以10月的产量为基准，OPEC同意在明年4月评估减产。

当前OPEC+虽然已经计划减产，不过鉴于减产执行率尚待监督，以及美国产能持续扩张，且卡塔尔已经宣布将自明年起退出OPEC，并有传闻称伊拉克将效仿这一做法，前景仍存在不确定性。因此油价短期得到提振后，后期走势依然需要观察主要产油国原油产量情况。



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