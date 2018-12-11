美媒：中国有望成为全球最大航空旅行市场

哈通社/阿斯塔纳/12月11日-- 据中国日报网消息，美国有线电视新闻网12月7日报道，北京大兴国际机场正在如火如荼地建设中。到2022年，中国有望超越美国，成为世界上最大的航空旅行市场。

北京首都国际机场目前正在满负荷运载，该机场的三个航站楼在2017年接待了超过9500万旅客，几乎已经不可能在理想时间增加航班。因此，北京迫切需要第二个大型航空枢纽。

目前在建的北京大兴国际机场备受瞩目，这是中国首都的新机场，从2014年开工，预计将于2019年投入运营。

根据规划，北京新机场工程投资799.8亿元，规划建设7条跑道，满足年旅客吞吐量1亿人次需求。一期工程按2025年旅客吞吐量7200万人次，货邮吞吐量200万吨，飞机起降62万架次的目标设计，建设4条跑道，70万平方米航站楼及相应的货运、空管、航油、市政配套、综合交通枢纽等设施。

已故的伊拉克裔英国女建筑师扎哈·哈迪德参与了这座新机场的设计。根据她的设计，机场的一个正厅与五个大厅连在一起，呈"海星"状。

该机场致力于缩短旅客的步行距离，很多大型机场都面临着这个问题，旅客们一直对此颇有微词。这家新机场的管理局承诺，安检地点和最远端的登机口之间的距离不超过600米。

另一个让旅客担心的问题是，北京大兴国际机场地理位置偏远。它地处北京最南端，距离北京市中心的天安门广场约50公里，离东边和北边的主要商业区更远。

不过，官员们对此并不忧心。他们认为，这不仅仅是一个机场，而是一个真正的综合交通枢纽，高速铁路、城际服务、市中心到机场的快轨，都在这里汇集。

有人指出，一个新的庞大的航空枢纽会加剧北京的航班延误现象。不过，机场管理局认为，机场的多向跑道设计有助于提高飞行效率。

那么，哪些航空公司将进驻北京大兴国际机场呢？中国南方航空公司、中国东方航空公司、美国达美航空公司、韩国大韩航空公司、法航荷航集团都将进驻该机场。中国国际航空公司虽然将留在北京首都国际机场，不过仍计划在新机场设立一家子公司。

美国有线电视新闻网指出，中国的机场建设热潮没有退却。据悉，去年2月，中国民航局发布了《中国民用航空发展第十三个五年规划》(简称"《规划》")，描绘了到2020年民航产业发展蓝图，并提出系列目标。"十三五"期间全国续建、新建机场项目74个，到2020年旅客周转量比重将达到28%，运输总周转量达到1420亿吨公里，旅客运输量7.2亿人次，货邮运输量850万吨，年均分别增长10.8%、10.4%和6.2%。