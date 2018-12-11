哈萨克斯坦正式启动全球电子空运项目

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 哈萨克斯坦TransInfoTech公司监事会主席拉赫玛特詹诺夫11日在阿斯塔纳举行的《工业化第二个五年计划：哈萨克斯坦制造》全国电视电话会议上表示，哈萨克斯坦国内航空货运程序将得到简化。

"全球电子空运项目（e-freight）可以使用电子信息取代航空货运所需的三分之二的纸质文件。新服务将增加哈萨克斯坦航空在过境货物周转中的吸引力。此外，还将提高国内航空承运商的竞争力，并节省货物手续时间。" 拉赫玛特詹诺夫说。

会中，哈萨克邮政公司"南方"信息物流中心负责人哈斯莫夫就订单履行中心进行了介绍。

哈斯莫夫指出，哈萨克邮政公司于2017年启动了日订单处理量达12万的电子系统。目前电子商务市场开设了4.2万个工作岗位。国内打造了所有旨在发展电子商务的基础设施，目前位于阿斯塔纳、阿拉木图以及阿克托别市的订单履行中心已完成准备工作。它们的日处理量将达800万订单。预计将为经济带来36亿坚戈收益。

会议期间，纳扎尔巴耶夫总统强调"数字哈萨克斯坦"项目潜力并宣布给予项目启动许可。

【编译：冰山】