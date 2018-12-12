江布尔州新太阳能发电站正式投入运营

哈通社/塔拉兹/12月12日-江布尔州"快速太阳能-2" 太阳能发电站正式投入运营。

据悉，该项目成本为250亿坚戈，发电站创始人为«萨姆鲁克卡泽纳-United Green»责任有限公司合作伙伴。此外，该站拥有185174个光伏组件以及18个逆变器，分别从"晶科能源"公司和"阳光电源"公司安装购买。



该项目负责人努尔兰•卡佩诺夫介绍，大约300名工人参与了项目的施工工作，而发电站将在运营期间创造45个工作岗位。



他指出，该站预计每年发电量为7820万千瓦时，此电量将满足4万个住户的日常用电。同时，该发电站为中亚最大的发电站之一，实现了环境无害化，降低了二氧化碳排放量，预估日发电量为660-680千瓦时，满足8万个家庭的日常用电，为我国的电力短缺做出了重大贡献。



据了解，该发电站位于朱阿勒地区内，"西欧-中国西部"公路干线附近，占地面积为74公顷。



值得一提的是，目前，江布尔州内共有10家风力、水力和太阳能发电站，为该地区16%的住户提供着日常用电。根据国家计划，该数字将在2020年前提高至60%。



【编译：达娜】