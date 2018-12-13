匈牙利政府为哈萨克斯坦学生增加奖学金配额

哈通社/阿斯塔纳/12月13日-2019年，匈牙利政府将为哈萨克斯坦学生提供250奖学金名额。

匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使安德拉什•巴拉尼在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，教育领域一直是两国合作的主要领域之一。



"去年，匈牙利政府为哈萨克斯坦学生提供40个奖学金名额；今年，奖学金名额增至了200个；而2019-2020学年，在Stipendium Hungaricum计划框架内，匈牙利为哈学生提供的奖学金名额将由之前的200增加至250个。"大使介绍说。



他表示，由于奖学金名额的增加，今年共有1千多名哈萨克斯坦学生申请该国奖学金项目，并提醒2019-2020学年的报名申请时间将持续至2019年1月15日。



大使还指出，第十届"世界图兰库里台"大会今年夏天在匈牙利举行，大使对哈萨克斯坦对该组织的贡献表示了感谢。



值得一提的是，根据今年前9个月的数据显示，两国之间的外贸交易总额达7亿美元，较去年同期增长22%。



此外，匈牙利维兹航空公司在哈萨克斯坦投入运营，并取得良好成果。该公司一年内运送旅客人数达4万人次，航班准点率达98%。



【编译：达娜】