联合国安理会：哈萨克斯坦支持《联合全面行动计划》继续有效执行

哈通社/纽约/12月13日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫13日在联合国安理会伊朗核问题公开会上的发言时表示，哈萨克斯坦将伊朗核问题全面协议视为地区保障核安全的关键文件。

联合国安理会于12月12日举行的会议上听取了安理会第2231号决议执行机制的第六个半年报告。报告由负责政治事务的联合国副秘书长迪卡洛进行了介绍，美国国务卿蓬佩奥出席会议。

奥马洛夫表示，正如纳扎尔巴耶夫总统在安理会上指出，哈萨克斯坦一直以来支持旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》并致力于将其进一步实现。哈萨克斯坦将其视为保障地区和平与稳定并使伊朗各个领域合作迎来新篇章的重要文件。

联合国秘书长表示："伊核协议是防止核武器扩散领域重要成就，同时也是对话和外交有效性的突出证据"。哈萨克斯坦在这一进程中，于2013年在阿拉木图举行的伊朗核问题对话对这一协议的签署做出的贡献感到自豪。

会中，哈萨克斯坦代表团向联合国秘书长就协议的实施应使各方受益的倡议表示支持。

常驻联合国代表指出，《联合全面行动计划》的落实对地区经贸合作发展起到了重要作用。

"哈萨克斯坦以相信《联合全面行动计划》和第2231号决议将继续致力于防止核武扩散并保障地区和平与稳定为目标开展着在安理会中的工作。"奥马洛夫说。

【编译：冰山】