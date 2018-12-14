多国总统发来贺电祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/阿斯塔纳/12月14日- 据总统府新闻局消息，一些外国元首在独立日之际发来贺电，向纳扎尔巴耶夫总统及哈萨克斯坦人民致以节日问候。

德国总统弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔在贺电中祝福哈萨克斯坦人民身体健康、平安和繁荣。



"多年来，哈德两国建立了牢固的伙伴关系。哈萨克斯坦在该地区发挥着重要作用，是德国在中亚的主要贸易伙伴。今年，哈萨克斯坦在联合国安理会担任轮值主席国再次证明了其强烈的国际责任感。" 施泰因迈尔在贺电中说道。



土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安在贺电中强调了纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦独立历史中的重要作用。



"我们为哈萨克斯坦自获得主权以来在国际舞台上所取得的成就感到高兴和自豪，而这些都是您优秀政策的成果。我相信，您将继续为建立世界和平和稳定做出贡献，哈萨克斯坦的国际声誉也将越发响亮。" 埃尔多安说。



伊朗总统哈桑•鲁哈尼在贺电中表示，将进一步加强双边关系，造福两国人民。



白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科在贺信中表示，自独立以来，哈萨克斯坦在经济、社会和政治稳定方面取得了显着成就，一直以来为加强欧亚空间安全、建立解决冲突的有效机制作出贡献，并表示白俄罗斯与哈萨克斯坦之间相互信任的战略合作关系将继续为两国人民的友好相处带来积极作用。



乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶在贺电中表示，纳扎尔巴耶夫总统是国际公认的优秀政治家、商业家、改革者，在他的领导下，哈萨克斯坦在经济、技术、社会、文化和人道主义领域中取得了巨大成就，在国际社会中拥有了自己的位置，成为了一个有竞争性的现代化国家。



塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙在贺电中提到，两国目前的多边战略互动水平受到高度赞赏。



"在我对贵国进行正式访问期间签署的合作协议及其实施符合两国人民的共同利益，为两国之间的互利合作提供了新动力。" 拉赫蒙说。



吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫在贺电中说道："在获得独立期间，哈萨克斯坦在您的领导下取得了巨大成就，您发起的大规模社会经济和政治改革促进了国家的社会发展，巩固了哈萨克斯坦在国际舞台上的地位。"



亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相在贺电中强调了进一步发展和加强两国互利合作的重要性。



"我认为我们将能够充分利用两国之间的多边合作潜力，进一步加强两国在贸易、经济、文化和人道主义领域的合作。" 萨尔基相说。



此外，阿联酋总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、阿联酋副总统、阿联酋总理、迪拜酋长国穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆，以及阿布扎比王储、阿联酋武装部队最高副总指挥谢赫•穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬发来贺电，祝贺哈萨克斯坦人民独立日节日快乐，生活幸福安康。



韩国总统文在寅在贺电中祝贺哈萨克斯坦人民独立日节日快乐。



"很高兴我们两国在于今年10月举行的亚欧首脑峰会上，就进一步发展两国关系达成了共识。" 文在寅说。



巴林国王哈迈德•本•伊萨•本•萨勒曼•阿勒哈利法在贺电中强调了纳扎尔巴耶夫总统的优秀政策。



阿尔及利亚总统阿卜杜勒-阿齐兹•布特弗利卡在贺电中表达了对哈萨克斯坦人民的诚挚的祝福。



蒙古总统哈勒特马•巴特图勒嘎在贺电中表示，有兴趣扩大双边合作，加深合作关系。



除此之外，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西、新加坡总统哈莉玛•雅各布、印度总统拉姆•纳特•科温德、泰国总理巴育•占奥差也发来贺电，表达了对纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦人民最诚挚的祝福。



【编译：达娜】