巴以冲突造成一名巴勒斯坦人死亡逾百人受伤

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 据新华社报道，巴勒斯坦人14日在约旦河西岸多地和加沙地带与以色列士兵发生冲突，一名巴勒斯坦人被打死，逾百名巴勒斯坦人受伤。

巴卫生部当天发表声明说，一名巴勒斯坦人在拉姆安拉的冲突中被以军士兵开枪击中，伤势严重，送医后不治身亡。在约旦河西岸各地发生的冲突还造成数十名巴勒斯坦人受伤。

以色列士兵当天进入拉姆安拉开展行动，与当地巴勒斯坦人发生冲突。记者听到现场传出的枪声，还在拉姆安拉多处地点看到巴勒斯坦人燃烧轮胎，并在道路中间放置大石块试图阻挡以色列士兵。

另据以色列国防军当天早些时候发表的声明，在拉姆安拉东北部一处以色列军事检查站，一名巴勒斯坦人用刀和石块袭击一名以色列士兵，导致这名士兵受伤。

此外，巴卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·卡德拉14日发表声明说，当天，巴勒斯坦人在加沙地带与以色列边境举行抗议示威时与以军士兵发生冲突，75名巴勒斯坦人被以军士兵开枪打伤。

近期，巴以关系持续紧张，约旦河西岸发生多起袭击和冲突事件。以色列军队在约旦河西岸地区展开大规模搜捕行动，并多次进入巴总统府所在地拉姆安拉开展行动。