钦吉斯•艾特玛托夫纪念晚会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/12月19日 -- 旨在纪念吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫诞辰90周年的"人类的艾特玛托夫"文学音乐纪念晚会近日在阿斯塔纳举行。

据了解，作为晚会特邀嘉宾钦吉斯•艾特玛托夫的儿子阿斯卡尔·艾特玛托夫、吉尔吉斯斯坦文化、信息和旅游部部长阿扎玛特·卡帕尔吾勒、著名诗人穆赫塔尔·沙罕诺夫、著名音乐家阿德勒别克·丁尼舍夫、哈萨克斯坦功勋艺术家娜塔莉亚·沃仁巴萨若娃、哈萨克斯坦国家奖得主玛依拉•穆哈麦特克兹等人出席活动。

"钦吉斯•艾特玛托夫非常尊重哈萨克斯坦，其《Borandy beket》作品中的耶德格充分诠释了真正哈萨克民族的特点。10年前，艾特玛托夫接受纳扎尔巴耶夫总统邀请，并对哈萨克奥斯坦进行了访问。当时，我有幸与作家进行了一次访谈。这也成为我们最后一次见面。我还记得作家对哈萨克斯坦和人民的热情。"文化和体育部部长穆哈梅迪吾勒在其Facebook主页写道。

部长指出，成为文学经典的钦吉斯•艾特玛托夫的作品以吉尔吉斯文和俄文写作，除此之外还被翻译成150种语言。

"他曾是吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦人民作家、政治功勋人士及外交官。将永远怀念伟大作家艾特玛托夫。"穆哈梅迪吾勒写道。

























【编译：冰山】