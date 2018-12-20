哈萨克斯坦轻型车价格有所上涨

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年前11个月，哈萨克斯坦汽车厂商每台车平均售价增长7.6%。

报告期内，哈萨克斯坦民众共购买52468辆新车，花费资金4492亿坚戈。哈萨克斯坦轻型汽车平均价格为848.2万坚戈，价格同比上涨7.6%。

2018年1-11月，国产汽车平均价格为543.34万坚戈，较去年同期上涨11.3%。进口汽车售价年初至今上涨21.2%，平均售价达1131.87万坚戈。

据统计，价格在350万-500万坚戈区间汽车销量为10218辆，而低于350万坚戈的汽车销量为8174辆。

最实惠车型排名如下：拉达 Kalina(294万坚戈 )、Ravon R2（298万坚戈）、拉达 4x4（332万坚戈）、Ravon R4 (350万坚戈 )、拉达 4x4 Pickup （365万坚戈）、雷诺Logan（378万坚戈）、Chevrolet Niva （399万坚戈）、Ravon Nexia （449万坚戈）、Lada Largus（450万坚戈）。

最贵车型包括：Rolls-Royce Ghost（1.781亿坚戈）、Porsche 911 Turbo（663万坚戈）、Porsche Panamera（512万坚戈）。

【编译：冰山】