丹尼斯•谭的电影剧本将于明年开拍

哈通社/阿斯塔纳/12月20日-著名导演、制片人提穆尔•别克曼别托夫近日在阿斯塔纳举行的媒体发布会上介绍哈萨克斯坦花滑名将丹尼斯•谭生前编写的电影剧本《盲目的爱》拍摄工作进展。

丹尼斯•谭曾于7月13日在莫斯科参加了由别克曼别托夫和Bazelevs公司共同组织的Screenlife Project国际影视项目竞赛，介绍了自己的电影作品并获得了名次。



据了解，丹尼斯的电影项目讲述的是一名听力障碍女孩与语言障碍男孩之间的爱情故事。



"那时，丹尼斯的作品使我们产生了极大兴趣，我们与他取得联系邀请面谈，那是我们的第一次见面，他的开朗健谈和幽默乐观让我至今难忘。" 别克曼别托夫说。



导演表示，目前电影正处于开拍之前的准备阶段。



"这部电影计划将在明年一月份开拍，以英语拍摄，并在美国上映。目前，丹尼斯•谭公共基金对我们的工作表示了支持，筹集完成了一半的拍摄资金。" 别克曼别托夫介绍说。



他还表示，只有在基金成员的批准下才会对电影剧本进行修改。



"我个人认为，这部电影应该作为对丹尼斯的纪念来拍摄，而不是作为商业用途。因此，剧本应保留原有的情节。"导演说。



【编译：达娜】