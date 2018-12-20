约旦首都安曼一条街道正式以“阿斯塔纳”命名

哈通社/阿曼/12月20日-据阿斯塔纳市政府消息，阿斯塔纳市市长巴赫特•苏力坦诺夫日前对约旦进行工作访问。

消息称，约旦首都安曼一条街道20日被正式命名为"阿斯塔纳"。



街道命名典礼上，巴赫特•苏力坦诺夫和安曼市市长玉素甫•阿里沙娃日巴出席活动并发表讲话。



苏力坦诺夫指出，纳扎尔巴耶夫总统与约旦国王阿卜杜拉二世之间的友谊为其他国家树立了榜样，新街道的命名为两国人民之间的友好关系提供了新的动力。



此外，他还就安曼人民对纳扎尔巴耶夫总统工作的支持表示了感谢。2010年，安曼的一条中央街道还曾被命名为"努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫"。



与此同时，安曼市市长也表示相信，两国首都之间的合作关系将会越来越紧密和富有成效。



期间，双方还就两国在各个领域的合作发展等问题进行了讨论。



"众所周知，安曼在运输、绿化、建筑、智能技术、简化行政流程、自动化、改善商业环境等领域上实施着重大改革，而阿斯塔纳目前也正积极发展这些领域。因此，双方可在此框架内互相分享经验，促进合作。" 苏力坦诺夫说。



同时，他还提到了阿斯塔纳国际金融中心于今年开幕，并邀请约旦方面参与其工作。



值得一提的是，阿斯塔纳和安曼于2005年11月8日建立友好城市关系，2012年1月，阿斯塔纳一条街道以前约旦国王侯赛因•本•塔拉勒命名。



【编译：达娜】