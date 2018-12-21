中国专家找到了治疗放疗后神经痛的新方法

哈通社/北京/12月21日 -- 中国中山大学孙逸仙纪念医院研究人员的一项最新研究证明，普瑞巴林能有效改善癌症患者因放疗后产生的神经痛症状。

据新华社报道，该研究成果正式在线发表于《临床肿瘤学杂志》，《柳叶刀•肿瘤》杂志评价它是国际上迄今首个研究头颈肿瘤放疗后慢性疼痛药物疗效的随机对照临床研究，为放疗后神经痛的治疗提供了可靠的循证医学证据。



据悉，对付头颈部肿瘤，放疗是最重要的治疗手段之一。然而，由于放射线损伤神经组织，放疗后所产生的疼痛会长期折磨着患者。



放疗后产生的疼痛分为急性疼痛和慢性疼痛。过去临床研究更多关注的是如何缓解急性疼痛，对放疗后慢性疼痛关注较少。中山大学孙逸仙纪念医院神经科副主任唐亚梅介绍，目前慢性疼痛在肿瘤放疗人群中的发病率高达31%。放疗后的神经性疼痛还会影响患者的日常生活和功能活动，产生焦虑抑郁等情绪障碍。



缓解放疗后神经性疼痛，目前医学界仍没有有效的办法。"使用常规止痛药如布洛芬等对治疗慢性疼痛并无明显效果。"唐亚梅说。



唐亚梅团队在2013年起开始着手准备临床研究。研究结果显示，普瑞巴林组患者在治疗后第16周疼痛指数较基线期明显下降，疼痛指数减少达37%，同时有效改善疼痛引起的功能活动障碍及不良情绪，患者的生存质量显著提高。研究结果还表明，普瑞巴林缓解疼痛的作用不受年龄、既往肿瘤和放射性脑损伤治疗方案的影响。



普瑞巴林为何更有效？唐亚梅表示，虽然普瑞巴林是一款治疗癫痫、广泛性焦虑、带状疱疹后神经痛等疾病药物，但它有对抗中枢敏化作用，抑制亚基蛋白，最终缓解神经性疼痛。



值得一提的是，普瑞巴林不易产生耐药性，大部分患者在使用药物2-3个月后，疼痛症状得到缓解。"一般在没有产生脑水肿等新情况下，患者不会复发疼痛。"唐亚梅说。





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