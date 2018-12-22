政府总理视察阿拉木图市

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫21日对阿拉木图进行工作视察。

视察期间，政府总理对当地多个基础设施进行了参观，以了解城市旅游潜力的发展。其中包括阿拉木图2号火车站和Visit Almaty旅游信息中心（Visit

Almaty tourism hub）,并对该市汽车分时租赁服务进行了了解。



据悉，Visit Almaty旅游信息中心于今年11月在"巴勒万•乔拉克"体育中心开设。在这里，游客能够获取需要的旅游信息，包括城市地图、指南、旅游路线、各旅行社宣传册、文化活动公告等。此外，相关工作人员还能提供各种咨询工作，其中包括法律、医疗、物流等领域的相关信息。



此外，哈萨克艺术中心主席詹赛日阔娃的带领总理参观了在旅游信息中心搭建的哈萨克毡房，指出了信息中心的地理优势，并对该地区的旅游潜力、竞争力和发展方向进行了分析。



同行的阿拉木图副市长叶尔兰•阿吾肯诺夫指出，2018年，阿拉木图的游客数量同比增长11％，此外，前来哈萨克斯坦旅游的43.6%的游客会选择游玩阿拉木图，而2018年第二季度，前往阿拉木图旅游的游客数量为50.3万人。



此外，总理熟悉了该市交通基础设施的发展情况。据悉，该市于今年10月推出一个由意大利投资商资助的国内最大汽车分时租赁服务"Anytime"。任何拥有驾照的用户可通过手机应用程序在几分钟内租到汽车，非常方便省时。迄今共有超过1万的用户已在应用程序内进行注册。目前，该市共引入100辆租赁汽车，并计划于2019年增至500辆，并同时在阿斯塔纳和奇姆肯特也推出相关服务。



【编译：达娜】