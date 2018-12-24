新年前的最后一周首都将举行哪些活动？
13:46, 24 12月 2018
哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 阿斯塔纳市政府24日公布新年前的最后一周举行的娱乐、体育、文化活动计划。
独立宫
24-31日 - "现代太空活动"展会；
24-31日 - "自由篇章-阿斯塔纳"照片展；
24-31日 - "独立哈萨克斯坦编年史"照片展；
青年宫
24-27日 - "神奇狂欢节"新年庆典
28日（17:00） - 新年舞会
阿斯塔纳演出厅
24-26日 - "新年礼物"展会；
25日（19:00） - "奇妙的新年" 新年演出；
26日（19:00） - "新年歌声"演出；
27日（19:00） - "魔术时刻" 新年演出；
28日（19:00） - "Christmas time"新年演出；
阿斯塔纳歌剧院
25日（19:00） - "云杉上的圣诞" 声乐演唱会；
29-30日 - "阿斯塔纳歌剧院送上祝福"演出；
雪豹竞技场
24日（19:30） - 阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部 - 符拉迪沃斯托克海军上将；
和谐和平宫
24日（19:00） - "巴黎圣母院"音乐剧；
"阿斯塔纳"演出厅
24日（20:00） - "O'ner qyrandary"10周年演出；
25-26日（20:00） - "Aldar Ko'se" 童话音乐剧；
28-29日（20:00） - "Qar hanshaiymy"童话音乐剧；
阿斯塔纳芭蕾舞剧院
25-31日 - 柴可夫斯基《胡桃夹子》芭蕾舞剧
城市广场
29日 - 冰城"欢乐冬天"启动式；
【编译：冰山】