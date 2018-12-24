  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    新年前的最后一周首都将举行哪些活动？

    13:46, 24 12月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 阿斯塔纳市政府24日公布新年前的最后一周举行的娱乐、体育、文化活动计划。

    独立宫

    24-31日 - "现代太空活动"展会；

    24-31日 - "自由篇章-阿斯塔纳"照片展；

    24-31日 - "独立哈萨克斯坦编年史"照片展；

    青年宫

    24-27日 - "神奇狂欢节"新年庆典

    28日（17:00） - 新年舞会

    阿斯塔纳演出厅

    24-26日 - "新年礼物"展会；

    25日（19:00） - "奇妙的新年" 新年演出；

    26日（19:00） - "新年歌声"演出；

    27日（19:00） - "魔术时刻" 新年演出；

    28日（19:00） - "Christmas time"新年演出；

    阿斯塔纳歌剧院

    25日（19:00） - "云杉上的圣诞" 声乐演唱会；

    29-30日 - "阿斯塔纳歌剧院送上祝福"演出；

    雪豹竞技场

    24日（19:30） - 阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部 - 符拉迪沃斯托克海军上将；

    和谐和平宫

    24日（19:00） - "巴黎圣母院"音乐剧；

    "阿斯塔纳"演出厅

    24日（20:00） - "O'ner qyrandary"10周年演出；

    25-26日（20:00） - "Aldar Ko'se" 童话音乐剧；

    28-29日（20:00） - "Qar hanshaiymy"童话音乐剧；

    阿斯塔纳芭蕾舞剧院

    25-31日 - 柴可夫斯基《胡桃夹子》芭蕾舞剧

    城市广场

    29日 - 冰城"欢乐冬天"启动式；

    【编译：冰山】

    标签:
    体育 文化 社会 黄金储备 首都
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!