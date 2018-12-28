巴库举行《阿拉什奥尔达》书籍介绍仪式 阿尔法拉比大学校长获授勋

哈通社/巴库/12月28日 - 在纳扎尔巴耶夫总统署名文章《为大草原的七个优势》当中着重强调了突厥人民精神意识现代化的必要性。总统在文中建议通过"突厥世界100位著名人物"计划，延续突厥共有历史的共同记忆和保存共有文化遗产。

为了支持纳扎尔巴耶夫总统的这项提议，日前，两本重要的书籍--历史书籍《阿拉什奥尔达》和阿塞拜疆著名诗人胡赛因•贾伟德的哈萨克文诗集发行仪式，在阿塞拜疆首都巴库举行。



此次发行仪式由哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆、哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学和阿塞拜疆国家学院共同组织。



阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫、阿塞拜疆总统办公厅代表、阿塞拜疆国家学院副主席伊萨•哈毕贝利以及多位高等教育机构代表出席了书籍介绍仪式。



阿尔法拉比大学校长哈勒穆•穆塔诺夫在讲话中表示，纳扎尔巴耶夫总统在署名文章中强调了突厥人民为人类历史发展所作出的重大贡献。胡赛因•贾伟德通过其作品，是世界文学领域中令人瞩目的作家，也是阿塞拜疆历史上的著名诗人。他的作品，是突厥世界精神文化中的璀璨明珠。





"我相信，在研究阿拉什奥尔达历史的同时，阿塞拜疆人民也将更加深入的了解哈萨克人的发展史。而通过阅读胡赛因•贾伟德的作品，哈萨克人也将拉近自己与阿塞拜疆人民的精神交流。" 胡赛因•贾伟德说。



仪式期间，阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫与阿塞拜疆国家学院副主席伊萨•哈毕贝利签署了合作备忘录。双方就重新出版1926年全联盟突厥代表大会会议文件以及共同实施突厥人民历史、语言、文化和文学科学项目达成了协议。



此外，为表彰阿尔法拉比大学校长穆塔诺夫为突厥语国家人文交流做出的突出贡献，阿塞拜疆"Деде Қорқыт"国家基金主席耶勒达尔•伊萨马洛夫在仪式上为其颁发了"Qızıl yürәk"（赤诚之心）奖章。



伊萨马洛夫还高度评价穆塔诺夫的学术成就和在高等教育领域的贡献，他强调指出，在穆塔诺夫的领导下，哈萨克斯坦阿尔法拉比大学成为了突厥世界最著名的大学，在国际上的知名度日益提升。





【编译：木合塔尔·木拉提】