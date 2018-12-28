美国多地遭遇强降雪天气 数千架航班取消或延误

哈通社/阿斯塔纳/12月28日-据新华社援引外媒报道，美国多地日前遭遇强降雪天气，暴风雪已经导致数千航班取消或延误，并致使飞经达拉斯地区的一架商用客机的乘客和机组人员受伤。天气预报员27日表示，一些州可能还会迎来近1英尺(约30厘米)的降雪。

据报道，全美气象服务气象学家马克·齐纳德(Marc Chenard)表示，美国中西部和东南部的部分地区正在遭遇第一波强降雪，预计中部地区周末会出现降雨。齐纳德称，在那些发布了气象和暴风雪预警的地区，旅行将非常困难。



美国航空在一份声明中表示，梅萨航空公司(Mesa Airlines)经营的一架American Eagle航班，在达拉斯-沃斯堡上空遭遇气流，造成一名乘客和一名空乘的膝盖和背部疼痛。



全美气象服务发布中西部冬季风暴和暴风雪预警，包括堪萨斯州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州和明尼苏达州的部分地区。



从26日晚间开始出现的这场暴风雪，已经导致1000多架航班取消，另外4200架航班延误。近400架飞往达拉斯-沃斯堡国际机场或从该机场起飞的航班被取消，还有数百架航班延误。



齐纳德表示，这次风暴系统引发的强降雨和雷暴天气，使得美国东南部地区有山洪爆发的危险，包括得克萨斯州、路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴马州的部分地区。