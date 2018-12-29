纳扎尔巴耶夫总统出席新年慈善晚会

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日出席在阿斯塔纳举行的新年慈善晚会。

纳扎尔巴耶夫总统在晚会上致辞并表示，即将结束的一年对哈萨克斯坦来说是富有成效的。

"我国在国际舞台上的声誉得到了极大提升。过去的一年里，对哈萨克斯坦的直接投资总额同比增长17.5%，经济增长4%。这是我们共同工作的成果。因此，向所有人致以谢意。"纳扎尔巴耶夫总统说。

此外，总统强调，明年将举行旨在促进国家进一步发展的一系列活动。

"2019年起，哈萨克斯坦最低工资标准将增长1.5倍，预计将有130万人受益。通过资格考试的教师工资将得到30-50%增长。还将开展旨在改善司法机构工作以及发展旅游业的举措。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统指出，2019年将注重关注发展青年潜力。面向青年的国家规划旨在落实四个目标，其中包括：教育、住房保障、卫生以及爱国教育问题。今日所做的一切都旨在未来拥有更好的生活。因此，青年们的主要人生方向应成为维护国家独立、主权。

最后，纳扎尔巴耶夫总统再次向晚会参与者们致以新年祝贺，并祝愿全国人民幸福安康、家庭圆满。

值得一提的是，此次晚会筹集到的资金将用于慈善目的。

【编译：冰山】