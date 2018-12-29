能源部副部长介绍国内石油加工厂生产情况
16:58, 29 12月 2018
哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫29日在政府大楼主持召开年终总结会议。
会议期间，哈萨克斯坦能源部副部长波拉特·阿克硕拉科夫就国内石油加工厂生产情况进行了汇报。
据能源部统计，2018年第一季度，石油加工领域劳动生产率达8.96万美元/人，同比增长114.2%。
能源部副部长阿克硕拉科夫指出，2018年前6个月，共生产171.36万吨汽油、11.91万吨航空燃料、209.3万吨柴油以及37.5万吨沥青。2018年全年预计将生产390万吨汽油（同比增长130.9%）、38.9万吨航空燃料（同比增长128.4%）、440万吨柴油（同比增长110.2%）、259万吨燃料油（同比增长78.96%）以及82.3万吨沥青（同比增长112.6%）。
2018年上半年，石油天然气化工领域劳动生产率达8200美元/人，同比增长109.7%。
报告期内，哈萨克斯坦共生产7600吨苯、16.6万吨聚丙烯、12.4万吨甲基叔丁基醚。全年预计生产11.3万吨苯、27.3万吨聚丙烯、18.3万吨甲基叔丁基醚。
【编译：冰山】