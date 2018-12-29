多国领导人致信向纳扎尔巴耶夫总统致以节日祝福
其中，发来贺电的国家领导人包括：俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、中国国家主席习近平、美国总统唐纳德•特朗普、土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安、德国总统弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙通、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、乌克兰总统彼得•波罗申科、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相、摩尔多瓦总统伊戈尔•多东、伊朗总统哈桑•鲁哈尼、印度总统拉姆•纳特•考文德、阿拉伯联合酋长国总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊、意大利总统意大利总统塞尔焦•马塔雷拉、波兰总统安杰伊•杜达、瑞士联邦主席阿兰•贝尔塞、匈牙利总统阿戴尔•亚诺什、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇、斯洛伐克总统安德烈•基斯卡、西班牙国王费利佩六世、沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、沙特阿拉伯现任王储、第一副首相兼国防大臣穆罕默德•本•萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、立陶宛总统达利娅•格里巴斯凯特、拉脱维亚总统莱伊蒙茨•维尤尼斯、爱沙尼亚总统克尔斯季•卡尤莱德、芬兰总统绍利•尼尼斯、希腊总统普罗科皮斯•帕夫洛普洛斯、保加利亚总统鲁门•拉德夫、罗马尼亚总统克劳斯•沃纳•约翰尼斯、越南国家主席阮富仲、蒙古国总统哈勒特马•巴特图勒嘎、秘鲁总统马丁•比斯卡拉、埃及总统阿卜杜勒•法塔赫•塞西、阿尔及利亚总统阿卜杜勒-阿齐兹•布特弗利卡、南非总统西里尔•拉马福萨、奥地利总统亚历山大•范德贝伦、加拿大总督朱莉•帕耶特、古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯•卡内尔、英国女王伊丽莎白二世、日本天皇明仁、荷兰国王威廉∙亚历山大、约旦国王阿卜杜拉二世•本•侯赛因、瑞典国王卡尔十六世•古斯塔夫、摩洛哥国王默罕默德六世、泰国国王玛哈•哇集拉隆功、阿曼苏丹兼首相卡布斯•本•赛义德、文莱苏丹兼首相哈吉•哈桑纳尔•博尔基亚、科威特国埃米尔萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫、阿联酋副总统穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆、阿布扎比王储、阿拉伯联合酋长国武装部队副总司令穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、亚美尼亚总理尼科尔•帕希尼扬、泰国总理巴育•占奥差、牙买加总理安德鲁•霍尼斯，以及马来西亚副首相苏丹•纳斯林•穆泽丁•沙赫。
同时，集体安全条约组织代理秘书长瓦列里•谢梅利科夫、伊斯兰合作组织秘书长优素福•本•阿赫玛德•阿勒奥赛敏、突厥语国家合作委员会秘书长巴赫达特•阿穆列夫、独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、联合国秘书长中亚地区特别代表娜塔莉亚•格尔曼、国家间航空委员会主席蒂亚娜•阿诺蒂娜、独联体议会大会秘书长尤里•沃希珀夫、独联体成员国议会大会副秘书长阿斯哈特•努斯哈拜等一大批国际组织负责人也发来了贺电，对纳扎尔巴耶夫总统的优秀政策和倡议给予高度评价。
除此之外，宗教、社会、商业、外交、教育等多个领域的一大批代表人员向发来贺电，向总统致以诚挚的问候。
【编译：达娜】