欧亚经济联盟调减个人携带入境物品免税限额

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 欧亚经济联盟决定自2019年1月1日起调减个人携带入境物品免税限额。

据俄罗斯联邦海关署发布消息，自2019年1月1日起，对承运人运输或通过国际邮件在一个月内寄递给同一自然人的物品，其价值不超过500欧元和（或）重量不超过31千克，可免缴关税和税费。对于2018年已经购买，但在2019年入境的商品，将按照新的标准进行处理。此前，欧亚经济联盟规定的免税限额为每人每月价值不超过1000欧元和（或）重量不超过31千克。欧亚经济联盟成员国商定逐步调减免税限额，自2019年起调减为500欧元/月，自2020年起调减为200欧元/月。

此外，自2019年1月1日起，对旅客通过各种运输工具携带入境的行李物品免税限额也进行了调整。对于通过汽车、火车、海运、河运或徒步携带入境的行李物品，其免税限额调减为价值不超过500欧元和（或）重量不超过25千克。此前，欧亚经济联盟规定的免税限额为1500欧元和（或）50千克。通过航空运输携带入境的行李物品免税限额维持不变，仍为价值不超过10000欧元和（或）重量不超过50千克。对超出上述限额的物品，按照货值30%的单一税率缴纳关税，但不低于4欧元/千克。对重量超过35公斤的不可分割物品，按照物品的总价值和总重量缴纳关税。