新研究：撒哈拉沙漠气候会“变脸” 两万年一轮回

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 据新华社消息，美国和法国研究人员最新发现，由于地轴变动及季风活动影响，撒哈拉沙漠以及整个北非地区的气候以两万年为一个轮回周期，在湿润与干旱间变化。

2日发表在美国《科学进展》杂志上的研究显示，地球绕太阳公转的过程中会发生地轴变动，从而影响季节间的阳光分配，每两万年地球在夏季接收的阳光水平会从高变低再恢复到高。

具体到北非地区，在夏季阳光最充足的年份，季风活动最为活跃，这时撒哈拉沙漠气候更湿润、植被更茂盛；夏季阳光最不充足的年份，季风活动最弱，撒哈拉沙漠就会像今天一样干旱。

在这次新研究中，研究人员分析了过去24万年间西非海岸海底沉积层中沙尘沉积情况。结果发现，沉积层中沙尘丰富就表明那些年份中撒哈拉沙漠气候相对干旱，风裹挟了更多沙尘沉积到海底；而沉积层中沙尘较少则表明撒哈拉沙漠气候相对湿润。海底沉积层的分析结果也表明，撒哈拉沙漠的气候以2万年为周期循环往复。

论文共同作者、麻省理工学院地球、大气和行星科学系副教授戴维·麦吉说，这是一个有用的时间序列，有助于了解撒哈拉沙漠历史，确定人类何时定居在撒哈拉沙漠并穿过它走出非洲。