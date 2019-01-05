西藏阿里发现青藏高原首个史前洞穴遗址

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 据新华社报道，中国西藏自治区文物保护研究所、中科院古脊椎动物与古人类研究所组成的联合考古队,在西藏阿里发现了青藏高原科学考古迄今为止发掘的首个史前洞穴遗址--梅龙达普洞穴遗址。

梅龙达普洞穴遗址位于阿里地区革吉县，海拔约4600米，由一字排开的两个独立洞穴组成，其中一处洞穴面积1000余平方米，另一处约250平方米，保留有丰富古人类文化遗存。碳样测年结果显示，梅龙达普洞穴遗址距今至少4000年，是高原腹地目前有明确地层信息的细石器遗址。

本次发掘出土有典型的细石核、细石叶和其他加工精致的石器；细石核的类型以锥形和半锥形石核为主；细石叶窄而长，十分规整；石器包括加工细致的边刮器和端刮器；石料以优质的燧石、玛瑙和黑曜石为主。同时伴随有红褐色夹砂陶片和黑色泥质陶片出土，不见完整器物。



中国西藏自治区文物保护研究所考古工作人员何伟说，发掘发现的细石叶和陶片共存的地层，应属于新石器时代晚期，石片组合的原生层位尚未揭露。上部地层的碳样测年结果显示，该洞穴遗址距今4000年以上。从技术角度看，石片组合时间可能更早。

据介绍，该遗址的发现对于探讨青藏高原西部地区古人类生存活动、迁徙演变、人群互动交流等意义重大，将为研究掌握细石器技术人群在高原腹地活动的时间和生业方式提供强有力证据，还将为研究史前人地互动、环境变迁以及西藏本土农业、畜牧业起源和传播及史前艺术等方面提供珍贵材料。

