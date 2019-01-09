哈萨克斯坦登山者们计划征服世界第二大高峰-乔戈里峰

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 据国防部中央体育俱乐部新闻处消息，由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯著名登山者组成的国际考察队计划征服世界第二大高峰-K2乔戈里峰。

乔戈里峰（Chhogori ）为世界第二高峰，属于喀喇昆仑山脉，位于巴基斯坦与中国边界上，海拔8,611米，仅次于珠穆朗玛峰。乔戈里峰为巴基斯坦的最高峰，也是中国第二高峰。登山者通称乔戈里峰为K2，又称之为夺命峰，因位置偏远及山势陡峭，乔戈里峰通常被认为是最难攀登的8000米以上高峰之一，其攀登死亡率约为25%。





国际考察队成员均由经验丰富的登山者们组成，其中包括国防部中央体育俱乐部山地训练中心的军官、高级中尉瓦西里·皮夫佐夫。皮夫佐夫是哈萨克斯坦登山功勋运动员，还曾获得"尊敬"奖章。

"冬季征服K2峰是我自2002-2003年开始成为波兰登山队成员以来，一直想完成的挑战。我们的小队持续进行着登山前的体能训练。此外，过去几年里，在当地完成了多个6000-7000米高峰登山目标，其气候与K2相似。考察将长达2个月。我们计划以'珠峰登山模式'完成攀登目标，也就是说，将设定临时营地的数量，这将更好的适应环境。" 皮夫佐夫说。

据悉，人类历史上曾有4支登山队尝试在短期内登顶，但均以失败告终，考察队只攀爬到7200-7650米高度，便放弃登山计划。此次国际考察队计划在2019年1-2月期间登顶乔戈里峰。











【编译：冰山】