外交部关于叙利亚的哈萨克斯坦人撤离行动：他们自愿提出了回国请求

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 - 哈萨克斯坦外交部正式代表阿依别克•司马迪亚洛夫就从叙利亚撤离哈萨克斯坦公民的人道主义行动发表了评论。

"此次行动是一次人道主义行动。这些哈萨克斯坦人表达了希望回国的意愿，甚至为此愿意承担可能面临的刑事罪行指控。"外交部新闻发言人说。



据悉，其中多人通过亲属和媒体表达了回国意愿，其亲属则向政府求助。



"此外，必须考虑到很多哈萨克斯坦儿童是非自愿沦陷在战乱的叙利亚地区当中的。这些人目前被安置在曼格斯套州特别适应中心当中，正在接受必要的医疗检查。他们将在那里待上一个月的时间，且隔离期间同意暂时不与亲属直接联系"外交部代表补充说。



这批自叙利亚回国的哈萨克斯坦公民，将得到心理学医生、宗教人士和其他相关人员的帮助，并逐步恢复已经遗失的合法证件。在隔离期结束后，儿童和妇女将回到过去的住处。



"这些哈萨克斯坦公民自愿投向‘叙利亚民主力量'，并在哈萨克斯坦军方及工作人员，以及其他友好国家的帮助下回国。对于将哈萨克斯坦妇女和儿童撤离回国的行动仍未结束，因此更为具体的信息目前仍不能公开。"他说。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫9日就从叙利亚战乱地区撤离哈萨克斯坦公民事宜发表了声明。



据总统称，1月6日，在哈萨克斯坦执法机构和外交部组织的撤离行动中，有47名哈萨克斯坦公民（其中30人为儿童）自叙利亚回国。



【编译：木合塔尔·木拉提】