美国务卿蓬佩奥突访伊拉克

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 据中新社报道，正在中东访问的美国国务卿蓬佩奥9日突然访问伊拉克，与伊拉克领导人就打击恐怖主义等问题举行会谈。

据美国国务院此前声明，蓬佩奥于8日开始对约旦等8个中东国家进行访问，该计划中不包括伊拉克。

美国务院9日发表声明说，蓬佩奥先后会见了伊总统萨利赫、总理阿卜杜勒-迈赫迪、议长哈布希和外长哈基姆。蓬佩奥表示，伊拉克是美国在政治、经济和安全领域重要的战略伙伴，美国愿意投资参与伊拉克重建，尤其是帮助重建从极端组织"伊斯兰国"手中解放的城市。

伊拉克总统办公室声明称，伊总统萨利赫表示，希望通过加强国际和区域性合作，减少阿拉伯世界的不稳定性，彻底解决、战胜极端主义和恐怖主义。

对于美国计划从叙利亚撤军一事，蓬佩奥表示，美国的撤军不会影响对于叙利亚境内恐怖分子的打击，美国将保证在完全撤军前将其"彻底消灭"。

美国务院4日发布的声明说，蓬佩奥将于本月8日至15日先后访问约旦、埃及、巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和科威特。美国务院称，蓬佩奥此次访问的目的是向地区盟友承诺美国不会撤出中东，以及共同应对"伊朗威胁"。

美国总统特朗普去年12月26日曾突访伊拉克，慰问美军驻伊士兵。特朗普并未与伊政府领导人会面。