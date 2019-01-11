哈萨克斯坦代表首次当选世界国际象棋联合会委员会委员

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 据Olympic.kz网站消息，世界国际象棋联合会（FIDE）每3年举行一届的执行委员会会议期间公布最新委员会成员名单，其中包括六名哈萨克斯坦代表。

根据传统，只有国际象棋功勋运动员以及为国际象棋运动在其国家发展做出巨大贡献才有资格当选委员会成员。

根据国际棋联决定，哈萨克斯坦国际象棋协会副主席别克热·巴勒哈巴耶夫被当选为FIDE主席顾问。

此外，哈萨克斯坦代表詹多斯·阿布谢夫被当选为常务委员会成员，哈萨克斯坦国际象棋协会执行总裁伊琳娜·格里什琴科被当选为社会问题委员会，国际象棋特级大师叶夫根尼·弗拉基米洛夫被当选为教育委员会成员，国际象棋世界和亚洲冠军获得者、特级大师达尔米恩·萨杜瓦卡索夫被当选为全球战略委员会成员，国际象棋世界冠军获得者、特级大师迪娜拉·萨杜瓦卡索娃被当选为赛规委员会成员，哈萨克斯坦国际象棋国家队成员古丽米拉·道列托娃被当选为配对委员会成员。

哈萨克斯坦代表阿布谢夫表示，这对于哈萨克斯坦来说，是一个新起点，将带来更多的新机遇。不仅可以促进国内国际象棋运动的发展，影响FIDE决策的国家之一。这体现出哈萨克斯坦在世界国际象棋领域的重要地位。

据悉，世界国际象棋联合会委员会成员包括来自130个国家的224名代表。根据委员会代表人数，哈萨克斯坦仅次于俄罗斯和美国，位居第三位。

【编译：冰山】