国际油价上涨动能或难持续

哈通社/阿斯塔纳/1月14日 -- 在截至1月11日的这一周，受投资者信心回暖等因素影响，国际油价继续大幅上涨。

截至当周收盘，两大石油指标合约涨幅明显，布伦特原油上涨约6%，美国原油上涨约7.6%。

除去11日的下跌走势，国际油价此前已走出一波"9日连涨"的行情。当周，布伦特原油创下2007年9月以来首次的"9日连涨"。美国原油也取得"9连涨"，打破了2010年的纪录。

"在连续数日走高后，市场只是稍作喘息。"CHS Hedging LLC能源市场分析师亨德里克提醒说。

不过，市场参与者保持谨慎，因近期一系列经济数据引发投资者对全球经济放缓的担忧。

世界银行代理行长克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在当周发布的一份半年报中表示，"全球经济在2018年初势头正盛，却在年中逐渐失速，今年的发展道路可能更加坎坷"。

美国能源信息局当周数据显示，美国商业原油库存上周环比下降170万桶，低于分析师预测的280万桶降幅。同期，美国车用汽油库存环比增加810万桶，高于分析师预测的340万桶；馏分油库存激增1060万桶，是市场预测的190万桶增量的5倍多。

摩根士丹利当周将2019年石油价格的预测下调了超过10%，认为经济增长预期减弱和主要来自美国的石油供应增加将使油价承压。美国石油产量的增加将抵消欧佩克主导的减产带来的效应。

摩根士丹利还预计，今年布伦特原油的均价为61美元/桶，低于此前预测的69美元/桶；纽约轻质原油均价为54美元/桶，低于此前的60美元/桶。



【来源：人民日报】