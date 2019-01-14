中亚铁路运输路线有望连通至伊朗恰赫巴哈尔港

哈通社/撒马尔罕/1月14日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫于1月13日出席在乌兹别克斯坦举行的"印度-中亚-阿富汗"对话首次外长级会议。

哈萨克斯坦外长阿塔穆库洛夫、阿富汗外长拉巴尼、印度外长斯瓦拉吉、吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦外长梅列多夫以及乌兹别克斯坦外长卡米洛夫出席会议。

"纳扎尔巴耶夫总统密切关注与地区各国之间进一步加强睦邻友好关系问题，而与中亚国家之间的地理和文化历史共同之处、传统层面上建立的联系以及经济统一性使得各国家之间更深层次的得到融合"阿塔穆库洛夫说。





消息称，基于"阿斯塔纳枢纽"国际IT创业科技园与阿斯塔纳国际金融中心的可及性，与会代表们指出与印度在医疗、药品、新科技、金融等领域落实联合项目的必要性。会中还提出建立中亚铁路运输财团将哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗、哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗等铁路运输线路连通恰赫巴哈尔港的建议，以提升地区过境运输潜力。

会议期间，与会代表们还就经贸、人文合作以及阿富汗稳定和促进经济发展问题进行了讨论。其中还包括扩大相互贸易、加强商业协会间直接联系、发展中亚过境运输及交通潜力、建立国际和区域运输走廊等。

根据会议结果，各国外交部部长通过联合声明，并就加强印度与中亚国家间友谊合作关系达成共识。





【编译：冰山】