哈萨克斯坦驻华大使同中国天辰公司副总经理会面

哈通社/阿斯塔纳/1月14日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2019年1月10日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫同中国天辰工程有限公司副总经理周明生举行了会见。

会谈中，双方就共同落实在石油化工、无机化工、煤炭工业、基础设施建设、加工业等领域项目合作前景进行了讨论。

周明生说道："公司拥有先进的技术和丰富的实施各种基础设施和原材料项目的经验。天辰公司与日本和美国领先企业合作了30年，积累了管理和经营公司的知识和理念。"

努雷舍夫指出，哈萨克斯坦愿在经济优先领域吸引外国直接投资，以创造生产高附加值产品的企业。目前，哈中两国政府正在积极实施总金额为280亿美元的50多个哈中产能和投资项目。

哈萨克斯坦外交官还向对方介绍了哈对外国投资者的特惠和优惠政策以及哈萨克斯坦外交部吸引投资和促进出口的新职能。

值得一提是，天辰公司是中国化学集团公司的子公司，主要从事工程的设计、咨询、研究、开发、采购、施工管理、调试，融资和投资。该公司已在土耳其，巴基斯坦，俄罗斯，美国，孟加拉国，哈萨克斯坦，加蓬和其他国家成功实施了一系列项目。

【编辑：小穆】