日本奥委会主席否认腐败指控

哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 日本奥委会（JOC）主席竹田恒日前在接受媒体采访时表示，法国调查部门对其涉嫌在申奥活动期间的行贿受贿指控是"无稽之谈"。

据日本共同社消息，关于2020年东京奥运会申办相关的行贿受贿嫌疑，法国调查部门11日透露称已在去年12月10日决定对日本奥委会（JOC）主席竹田恒和（71岁）以行贿嫌疑展开正式调查。

由拥有强大权限的预审法官实施的预审程序已经启动，法官将反复调查并判断是否要求公审。调查进展速度尚不清楚。

据报道等称，法国调查部门去年12月10日在巴黎对曾任东京奥运申奥委员会理事长的竹田听取了情况。他涉嫌围绕申奥，参与向国际奥委会（IOC）方面行贿。竹田1月11日在东京接受采访，透露称去年12月"配合了负责法官的询问"，并就嫌疑再次否定称"无稽之谈"。

据称嫌疑为东京申奥委员会2013年与新加坡咨询公司签约并汇款的总计280万新元（约合人民币1398万元）的一部分被交给了时任IOC委员的国际田联前主席拉米･迪亚克（塞内加尔）之子帕帕･马萨塔･迪亚克。

帕帕･马萨塔･迪亚克（53岁）日前接受了共同社的电话采访。他就涉嫌行贿的日本奥委会（JOC）主席竹田恒和（71岁）称"见过两次，但没有就申奥进行交谈"，否认了嫌疑。



据迪亚克称，他2009年在举行世界田径锦标赛的德国柏林的酒店大堂与竹田会面。2013年IOC大会上决定在东京举办（2020年奥运会）时也向竹田表示祝贺。

不过，他表示"竹田没有与我父亲或谁（就申奥）进行交谈"，称"竹田卷入（疑云）很荒唐"。



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