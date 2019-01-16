马吉利斯议员建议拍摄"朱桑"人道主义救援行动主题影片

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员库阿尼西•苏力坦诺夫提议拍摄一部以"朱桑"救援行动为主题的爱国主义影片，并向政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫提交了于此相关的议会质询。

议员在议会会议上表示，2019年的第一个星期，哈萨克斯坦政府通过代号为"朱桑"的人道主义救援行动，从战乱中的叙利亚营救出包括11名妇女和30名儿童在内，因受欺骗而沦陷在战乱地区并沦为恐怖组织囚犯的47名哈萨克斯坦公民的消息，令人欣慰而振奋。纳扎尔巴耶夫总统也为此发表了声明。



苏力坦诺夫指出，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦政府通过有力的行动证明其对每一位公民命运的关心绝非虚言。



议员强调，"朱桑"行动中必然存在许多艰难险阻需要克服，也肯定存在很多只有实际指挥和参与行动的人员才知晓的惊险细节，这些都值得得到国人的尊重。鉴于当前国内青年对电影、电子信息产品的热衷，这类能够明显提升人民爱国主义热忱的题材，是非常适合通过此类载体在青年中传播的。



"因此，如果能够拍摄制作这一题材的影片，我认为将是极好的。"苏力坦诺夫说。



议员强烈建议拍摄以"朱桑"人道主义救援行动为原型的影片，题材可以涵盖纪录片、故事片或者其他类型。



他还指出，2019年已经被纳扎尔巴耶夫总统宣布为哈萨克斯坦的"青年年"，以此为契机，可以开展多种活动，加深针对青年人群的爱国主义教育和宣传，激发年轻人的爱国热忱与责任感。



由哈萨克斯坦护法机构和外交部联合启动的"朱桑"人道主义救援行动，于今年1月6日从叙利亚解救了47名哈萨克斯坦公民（包括30名儿童）。



【编译：木合塔尔·木拉提】