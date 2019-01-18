纳扎尔巴耶夫总统视察"智能城市"阿克阔勒

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 纳扎尔巴耶夫总统1月18日对阿克莫拉州阿克阔勒市进行视察，并就"Smart Aqkol"项目落实情况进行了了解。通过该项目，状况监控中心可以自动控制城市所有基础设施。

据了解，"Smart Aqkol"项目由哈萨克斯坦电信公司、Tengrilab以及欧亚集团公司共同落实。目前，阿克阔勒市17.5公里区域覆盖了光纤通信，并提供Wi-Fi、LTE等技术。因此，阿克阔勒市实现了一站式控制100个摄像头、4500个水表、6000个电能表以及交通流量、消防、街道照明等设施。





城市状况监控中心拥有调度大厅、视频监控系统以及呼叫中心。此外，中心有能力进行跨部门互动，并以战术性及战略性实行管控措施。

视察框架下，纳扎尔巴耶夫总统对该中心远程控制住房和公共服务、确保城市运作、交通管制以及治安和环境监测等方面的技术进行了了解。





通过这一系列技术，阿克阔勒市实现城市摄像头自动化、智能分析系统，它将对丢失物品和危险物进行自动分析。

Tengrilab公司总裁阿勒姆詹·耶森诺夫指出，阿克阔勒市成为首个在哈萨克斯坦实现物业服务数字化的城市。

纳扎尔巴耶夫总统表示，阿克阔勒市"Smart Aqkol"经验应将传播到其他城市，通过新技术可以快速而高效地管理所有流程。









【编译：冰山】