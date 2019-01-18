哈萨克斯坦大学生代表参与哈萨克斯坦联合国安理会工作总结辩论会

哈通社/纽约/1月18日 -- 据外交部新闻处消息，阿尔法拉比哈萨克国立大学学生代表和隶属总统公共行政学院外交研究所研究生们近日参与在纽约举行的哈萨克斯坦联合国安理会工作总结辩论会。

据了解，此次辩论会由潘基文可持续发展研究所和"联合国模式-新丝绸之路"青年组织联合举办。

会议主要就"朝鲜半岛局势"、"叙利亚问题"、"恢复阿富汗安全稳定"等重点问题进行了讨论。此外，与会学生代表们就相关研究工作进行了汇报，并就上述议题进行了辩论。





会中，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫就哈萨克斯坦在联合国安理会的工作和所取得的成果进行了介绍。

奥马洛夫指出，哈萨克斯坦在联合国安理会的成果主要在纳扎尔巴耶夫总统就反对战争、打击核武、反对恐怖主义等领域的重要倡议所取得的。此外，他还分享了哈萨克斯坦两年安理会工作期间的个人经验。

值得一提的是，以联合国模式举行的辩论会邀请了哥伦比亚大学MDP Global Classroom研究所负责人拉菲斯·阿巴佐夫教授和联合国秘书处社会新闻部代表马修·帕姆彼恩参与。









【编译：冰山】