库达伊别尔艮吾勒：人工智能时代将对具备创造性思维的优秀人才需求大增

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 哈萨克斯坦科学家、创新智能技术学院研究主管努尔阿勒·库达伊别尔艮吾勒在17日举行的"21世纪教育和科学挑战"国际会议框架下接受哈通社记者采访时表示，在科技和科学、机器人及人工智能发展时代，将对具备创造性思维的优秀人才的需求将大大增长。

采访期间，库达伊别尔艮吾勒就哈萨克斯坦应对新挑战以及培养新时代优秀人才的方式等问题发表了个人观点。

库达伊别尔艮吾勒指出，全球经济危机和第四次工业革命背景下，哈萨克斯坦应尽快培养具备创造性思维及突破性技术能力的优秀人才。

"在机器人和人工智能时代，他们应成为具备快速适应能力并能够不断提升知识的一代人。也就是说，应从今天开始着手培养能够自我教育、不断发展的优秀人才。从外，还应具备信息处理、可靠性快速分析、风险和不确定性的条件下做出正确决定等能力。"专家说。





他还表示，教育是国家发展的主要推动力之一。因此，哈萨克斯坦教育体系也应当拥有良好的适应能力。

库达伊别尔艮吾勒表示，教育是发展的基础。为了实现纳扎尔巴耶夫总统就2050年前进入前30发达国家行列的目标，应从现在开始培养优秀人力资源。需要培养青少年的创造能力以及综合性思维，使其能够了解快速发展的世界。





他还指出，哈萨克斯坦近几年引进了三维、五维教育理念以及美国和欧洲、亚洲国家的优秀教育体系。

"哈萨克斯坦正在创建实施国际优秀教育经验的纳扎尔巴耶夫精英学校等优秀教育机构。例如，关于五维教育理念的韩国教授Won Dong-Yeon的方法目前在哈萨克斯坦多个学校正在进行测试，该教育方法旨在培养学生们的智力、情感、自我管理和交际等方面的能力。与此同时，哈萨克斯坦科学家们也在着手制定各种教育方法。其中包括，教育学家扎吾姆拜·卡拉耶夫教授研究的三维教学方法：多层次（掌握程度、鼓动、积极性、灵活性和知识质量）、分级（目标、内容、方法，从属关系和教材）。"库达伊别尔艮吾勒说。

据他介绍，"数字哈萨克斯坦"国家规划框架下为"数字化学校"系统制定了智能学习技术。

库达伊别尔艮吾勒指出，哈萨克斯坦学校应充分参与数字智能技术的教育工作，在所有科学领域中使用数字技术将有效提升国家在国际舞台上的地位。





【编译：冰山】