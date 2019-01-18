哈萨克斯坦驻华大使同博鳌亚洲论坛秘书长举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，我国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫18日同博鳌亚洲论坛秘书长李保东举行了会谈。

会谈中，双方就在阿斯塔纳经济论坛（2019年5月16日至17日）框架下举行"博鳌亚洲论坛-阿斯塔纳经济论坛"共同会议问题达成了一致，博鳌亚洲论坛秘书处领导也将参加这一活动。

李保东感谢哈方积极参与论坛工作并希望进一步开展富有成效的合作。

沙赫拉特·努雷舍夫祝贺李保东担任博鳌亚洲论坛秘书长一职并指出博鳌亚洲论坛和阿斯塔纳经济论坛秘书处之间建立的高水平合作。

值得一提的是，博鳌亚洲论坛是一个非政府和非营利性国际组织，旨在促进区域经济一体化和亚洲国家的共同发展。

博鳌亚洲论坛为政府官员、权威商界和国际组织代表、知名学者和分析家提供了就亚洲国家进一步发展的问题和前景的预测和新思路以及和世界其他国家交换意见的平台。

博鳌亚洲论坛成立大会于2001年2月26日在中国海南博鳌举行。菲律宾前总统拉莫斯、蒙古前总统奥其尔巴特、哈萨克前总理捷列先科、日本前首相中曾根康弘、澳大利亚前总理霍克等26个国家出席了大会。时任中国国家主席江泽民、马来西亚总理马哈蒂尔、尼泊尔前国王比兰德拉、越南国家副总理阮孟琴等作为特邀嘉宾作为荣誉嘉宾出席了成立大会。