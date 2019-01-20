最新研究显示土星环比地球年轻

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 -- 最新研究发现，土星环比想像中年轻，预测是在1000万至1亿年前形成。而地球1亿年前大约正值恐龙时代。土星是太阳系第6颗行星，也是太阳系仅次于木星的第2大行星，并估计约在45亿年前与太阳系其他行星一同形成。

而最新研究结果也挑战部分天文学家倾向的观点，即土星环在土星形成后不久诞生。而这也为其他长期相信土星环可能很年轻的天文学家提供重要证据。

《科学》期刊指，美国太空总署是在太空船“卡西尼号”坠毁前取得数据，经过分析后，发现土星环比想像中年轻。科学家表示，土星环陪伴土星时间，可能仅相当于土星目前年龄的2%。

太阳系4颗类木行星皆有行星环，但土星的是最大且最壮观的，直径约为28.2万公里，由99%冰与1%行星间残骸矽酸盐粒子组成，或许是透过土星卫星碰撞，或由在土星附近碎裂的彗星形成。

"卡西尼号"是太空总署和欧洲合作的无人太空探测船，于1997年发射，2017年如预期坠向土星表面，结束任务。坠毁前取得的数据让部分答案变得更清晰。

在任务的尾声，"卡西尼号"在土星环与土星间轨道绕行了22圈，比史上任何太空船都更靠近它们，因此透过研究"卡西尼号"运行轨迹如何受土星环引力牵引，科学家能推算出它的质量和大致年龄。