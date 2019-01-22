哈萨克斯坦经济学家推出了计算财富水平的新标准：马肉指数

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 - 哈萨克斯坦各地区的居民每月的平均收入能够购买多少马肉？经济学家叶夫根尼•科切托夫开发了一个全新的概念"马肉指数（ET INDEX-i）"，试图以此直观显示各地区的购买力水平。

在接受哈通社记者采访时，科切托夫说："世界上有很多指数可以衡量一个国家的财富水平。例如，在俄罗斯有一个‘三明治指数'，在这些地区，他们通过三明治的制作成本揭示当地的财富水平。在世界范围内，还有巨无霸指数，它决定了货币的实际价值。作为替代方案，我提出了这个‘ET INDEX-i'，也就是马肉指数。"



换句话说，该指数类似于《经济学人》杂志推出的"巨无霸指数"，用于显示哈萨克斯坦各地区居民月平均收入可以购买多少公斤马肉。



科切托夫表示，选择马肉来衡量哈萨克斯坦各地区购买力水平并非出于偶然。实际上，马肉是哈萨克斯坦人餐桌上的主要食品，是国家美食的核心，无论何时都会在餐桌上占据最主要的位置。而且，它的存在也不会因为节日庆祝或普通活动而发生变化。



"此外，不同于牛肉等存在相当程度进口的肉类，马肉几乎完全是在哈萨克斯坦本国生产的，不需要考虑通胀的因素。另一方面，马肉比牛肉和羊肉还贵。也就是说，能够买得起马肉的人也可以买得起牛肉和羊肉。最后，马肉在哈萨克人的观念中占有着神圣的地位，是最能反映其偏好的选择。"他说。



因此，科切托夫指出，居民收入的多少与马肉购买量存在一定的比例关系。



"例如，根据今年（1月）的计算，阿特劳州居民每月可以根据他们的收入购买112公斤马肉，其水平最高。而突厥斯坦州指数最低，其居民每月收入只能购买27公斤马肉。但与此同时，如果你看一下马肉的成本会发现，在阿特劳州，每公斤马肉的成本为1680坚戈，在突厥斯坦州则是1600坚戈。" 科切托夫说。



据科切托夫介绍，"马肉指数（ET INDEX-i）" 今后将在每月15日发布一次，并在其基础上编制哈萨克斯坦地区财富评级。



根据1月份首次发布的"马肉指数（ET INDEX-i）"，阿特劳州财富水平最高，普通居民每月可以购买112公斤马肉。其次是曼格斯套州，每月可购买75公斤马肉。阿斯塔纳和阿拉木图分列第三、四位，分别为74公斤和71公斤。西哈州位列第五，每月可以购买61公斤。指数最低的为奇姆肯特市和突厥斯坦州，每月仅为35公斤和27公斤。



在马肉的市场售价方面，阿拉木图的马肉价格最贵（2000坚戈/公斤），东哈州最便宜（1527坚戈/公斤）。



经济学家还谈到了该指数的实际计算方式。"我们决定以人口的名义收入为准进行计算，而不是用平均工资。因为哈萨克斯坦存在大量的自雇经营业者，人数超过200多万，我们将此考虑在内。计算过程中，我们将名义收入除以该地区每公斤肉的成本价格。"他说。



经济学家表示，在成本的计算上，主要选取了各地区的平均成本。



【编译：木合塔尔·木拉提】