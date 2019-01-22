能源部公布哈萨克斯坦石油公司环境责任排名

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 哈萨克斯坦能源部副部长萨比特·努尔勒拜22日在阿斯塔纳举行的会议上公布石油天然气领域公司环境责任排名。

"石油天然气公司环境责任排名由联合国地区代表处、世界自然基金会以及能源顾问公司Creon Energy发起下第二次在哈萨克斯坦进行。为确保石油天然气领域信息可及性进行的定期工作旨在提高石油公司们对环境保护的关注度。"能源部副部长说。

根据2017年排名结果，哈萨克斯坦国家石油天然气公司位列榜首，卡拉恰干纳克石油公司和彼得罗-哈萨克斯坦石油公司位居二三位。

努尔勒拜指出，2018年环境责任排名中共有19家公司。哈萨克斯坦石油天然气领域在过去的一年里取得了良好的成果。2018年，全国石油产量达9000万吨，而天然气产量则达550亿立方米。因此，所有石油天然气公司将致力于引进环保的生产和加工技术。

根据最新排名，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）依然位列榜首，而卡拉恰干纳克石油公司（Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг）紧随其后，排名依次为叶恩布石油天然气（Ембімұнайгаз）、NCOC石油公司（North Caspian Operating）、卡拉詹巴斯石油公司（Қаражамбасмұнай）、贾伊克石油公司（Жайықмұнай）、田吉兹雪弗龙石油公司（Теңізшевройл）、里海石油公司（Каспий мұнай）、CNPC-阿克托别油气公司（СНПС-Ақтөбемұайгаз）、"KazGer石油"公司（Қазгермұнай）、彼得罗-哈萨克斯坦石油公司（Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз）、kazakhoil Aktobe石油公司（Қазақойл-Ақтөбе）、South Oil 石油公司（Саутс Ойл）。

【编译：冰山】