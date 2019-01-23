欧亚开发银行：欧亚经济联盟国家的本币贬值压力或将减轻

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 欧亚开发银行发布月度评估报告指出，欧佩克+原油限产协议将导致油价回升，美联储加息放缓则有助于减少资本外流，在此背景下，如不发生其他负面冲击，预计2019年欧亚经济联盟国家的本币贬值压力将会有所减轻。

报告认为，欧亚经济联盟国家通胀走势将呈现差异化发展。俄罗斯通胀率将自2019年年中开始下降，到2020年进入目标区间。联盟其他国家通胀率预计将保持在各国央行所确定的目标区间内。

报告同时强调，欧亚经济联盟国家的经济不确定性正在上升，这首先取决于针对俄罗斯的制裁是否会进一步收紧。此外，贸易保护主义抬头可能导致世界经济放缓。全球商品、外汇和证券市场波动性加剧，也会对联盟国家经济走势产生影响。欧亚开发银行专家称，2018年联盟国家本币汇率波动，是在国际能源价格震荡和地缘政治风险上升的背景下形成的，同时伴随着该地区资本的大量外流。为抑制通货膨胀，联盟国家金融当局在2018年下半年暂停了宽松货币政策周期，俄罗斯和哈萨克斯坦央行提高了基准利率水平。

报告还指出，2018年，联盟国家经济完成了2015-2016年衰退后的恢复性增长阶段，预计2019年联盟大多数国家经济增速将进一步放缓。为刺激经济，联盟国家政府将加大对基础设施和工业现代化的投资。



【编辑：木合塔尔·木拉提】