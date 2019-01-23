总统：要为有天赋青年创造必要条件

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 - 纳扎尔巴耶夫总统23日在出席"独立一代"哈萨克斯坦青年年开幕式时表示，要为有天赋的青年创造良好的发展条件。

"众所周知，当前知名的跨国大企业许多都是由青年创业者创办的。例如脸书的扎克伯格创业时19岁，比尔•盖茨20岁创立微软，乔布斯21岁建立苹果公司。我们今天在现场也有一位13岁，就读于哈英大学2年级的少年。他们的成就都不是从天而降的，当然，我们不能否认天赋的存在。但就像爱因斯坦所说，有天赋的成功者也需要付出90%的努力。"总统说。



总统在讲话中强调，世博园设施中的一部分已被划分给了从事创业项目的青年人才使用。



"由200多位哈萨克斯坦菁英正在那里开展自己的事业。我过去曾设想过，专门建立一个大厦，提供给那些有创意和志向，渴望建立一番事业的青年们。我们要为这些青年的创意实现商业化提供帮助。哈萨克人有句古话说得好：‘智慧来自青年'。我们已经见证了，我国的青少年有着杰出的水平。他们如此之多，以至于这间大厅也不可能完全容纳。但我们可以为他们的发展，创造必要的条件。



值得一提的是，2019年"青年年"于今日（23日）在阿斯塔纳正式开幕。



纳扎尔巴耶夫总统、政府领导、议会议员、地方政府代表、隶属总统青年政策委员会成员、"哈萨克斯坦百位新人"项目获胜者、"博拉沙克"国际奖学金项目毕业生等代表人物出席开幕仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】