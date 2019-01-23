总理：文体部正在对国内维吾尔文拉丁化的问题进行研究讨论

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 - 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在回应马吉利斯议员的质询时表示，关于维吾尔文字拉丁化的问题，已经交付文化和体育部予以讨论。

据总理介绍，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，哈萨克斯坦哈萨克文新拉丁字母规范将分三个阶段在2025年前全面推行。



"目前已开始第一阶段的工作。"他说。



总理还表示，基于新的哈萨克文拉丁字母规范制定的字母表已经获得了由诸多专家组成的国家委员会的认可。关于字母表的广泛宣传工作已经开始进行。



"根据哈萨克斯坦共和国宪法第7条，哈萨克斯坦共和国国家语言为哈萨克语。在国家机构和地方政府机关当中，俄罗斯语与哈萨克语同等的正式使用。国家为哈萨克斯坦人民学习和使用自己的语言创造必要的条件。此外，根据《哈萨克斯坦共和国语言法》第23条，在保障国语首要地位和分阶段实现各类公文全面国文话的前提下，促进各类语言的共同发展。不过需要强调指出，根据哈萨克斯坦共和国政府2018年7月2日的401号决议制定的哈萨克斯坦共和国2011-2019年语言发展和促进国家计划，仅对哈萨克文做出了实行新拉丁字母规范的要求。"他说。



巴赫特詹•萨金塔耶夫在会上称，维吾尔文拉丁化的问题已经受到了关注。在推进哈萨克文拉丁化进程的同时，对于哈萨克斯坦境内同属于突厥语族的其他文字的拉丁化问题，正在进行细致和全面的讨论。



"已经要求文化和体育部，联合国内文化管理机构、学者、议会、哈萨克斯坦维吾尔民族文化中心代表共同讨论这一问题。在完成了系统的研究之后，文体部将向内阁进行汇报。"总理说。



去年12月，经哈萨克斯坦民族和睦大会提名当选的马吉利斯（议会下院）议员沙伊玛尔丹•努日莫夫提议，对正在使用中的现行维吾尔文字也进行拉丁化字母规范的改革，并就此向政府总理提交了质询。



【编译：木合塔尔·木拉提】