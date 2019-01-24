突厥斯坦州地区生产总值有所增长

哈通社/突厥斯坦/1月24日 -- 2018年突厥斯坦州社会经济指标保持良好增长趋势。

2018年1-9月，突厥斯坦州地区生产总值达1.1039万亿坚戈，较2017年同期增长3.9%

据地区政府新闻处透露，工业化路线图框架下2018年共启动总额达182亿坚戈的10个投资项目。其中包括，Green technology industries公司垃圾回收处理厂。目前该项目的第一阶段已经实施。

此外，还包括Golden Camel集团产量为1500吨的骆驼奶和马奶加工厂、"品种产业和沃尔达巴斯羊奶产品"乳制品厂、"巴达穆产品"公司陶瓷制作厂、"Balmuzdak"巧克力糖霜和糖果厂、"巴伊铁列克BBM"水产品加工厂、"TMStroy21"纱线加工厂、"Birlik-4"农产品加工厂、"Asyl bastau.kz"奶粉厂、"阿热斯" 饮料加工厂。





据统计，2018年突厥斯坦州工业生产总额达4391亿坚戈，其中加工业总产值为2369亿坚戈，较2017年增长100.7%。此外，食品加工业总产值增长3.6%、轻工业增长6.3%、化学工业增长7%、医药工业增长4%、电子器件工业增长7.3%。





【编译：冰山】