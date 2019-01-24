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    中亚最大光伏发电站在卡拉干达州投入使用

    11:14, 24 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/卡拉干达/1月24日 - 中亚最大的光伏发电站日前在卡拉干达州交付使用。

    据卡拉干达州政府消息，该光伏发电站位于萨兰市境内，总占地面积164公顷，安装有30.7万块可将太阳能转化为电能的太阳能电池组件。

    卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，至2030年绿色能源比重在哈萨克斯坦需达到30%。


    "今天启动的太阳能发电站，便是这一进程中的重要一步。新光伏电站装机容量达100兆瓦，发电量可满足10座与萨兰市同级别的城市居民日常用电。目前卡拉干达州正在建设另外两座装机容量90兆瓦的光伏发电站。"州长说。

    据悉，光伏发电站的太阳能电池组建安装有相应的保护措施，可以防止积雪，雨水也不会对电池组件造成影响。

    在阴天多云的情况下，发电站的太阳能电池组件也可以实现最低10-15兆瓦的发电量。

    所有电池组件的使用寿命长达40年。


    该光伏电站为全资私营企业，来自欧洲的投资商为该项目投资了1.37亿美元。

    为保障电站的稳定运行，在萨兰市建设了配套设施。

    出席光伏电站启动仪式的哈萨克斯坦能源部长哈纳特•波兹姆巴耶夫呼吁投资商继续在未来能源领域，特别是风能领域开展投资。

    另据卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫介绍，目前该州正在建设33个大型新能源项目，总投资额超过1万亿坚戈。其中17个项目有外资参与。外国投资商均表达了继续加大同哈方在该领域合作的意向。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    能源 卡拉干达 社会 能源部 中亚 科技 未来能源 可再生能源 黄金储备
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